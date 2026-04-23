HEAVEN Japanは4月14日より、「SELFIT BRA」の新色2カラーの販売をオンラインショップにて開始しました。■新カラーはブラックとベージュ「SELFIT BRA」は、軽さや快適なつけ心地と、バストラインを自然に美しく見せることを両立させたノンパテッド風ブラ。カップ、バックベルトともに軽い生地を取り入れているほか、コンパクトに折り畳める仕様、すっきりした印象を叶える脇高設計などが特徴となっています。新色には、薄着でも使