【モデルプレス＝2026/04/22】井上芳雄によるミュージカル番組「生放送！井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」（5月13日午後10時より生放送／WOWOW）＃33のゲストに、宮澤エマとSixTONESの京本大我が決定した。ブロードウェイミュージカルの魅力や間近に迫るトニー賞について熱く語り合い、スタジオで歌唱披露も行う。【写真】SixTONESメンバー、昨年の初NYブロードウェイ満喫ショット◆SixTONES京本大我＆宮澤エマ、井上