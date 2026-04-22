猫と快適に暮らすための新居に必要な条件3選 新しい家での猫との生活はわくわくしますね。新居で猫と快適に暮らすために必要な条件とは何でしょうか？ 1.猫の飼育が可能かどうか 猫と快適に暮らせる家の最低条件が「猫を飼えるかどうか」です。近年では「ペット可」の賃貸物件も増えてきましたが、気をつけたいのが「ペット」＝「猫」とは限らないということ。 犬はOKだけど猫はダメという物件も意外と多いの