【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月4日(土)23:30放送開始となったTVアニメ『黄泉のツガイ』のEDテーマとなるyama「飛ぼうよ」のミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開された。国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する『黄泉のツガイ』。2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ「鋼の錬金術師