俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第2話が、19日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！本作は、宇宙物理学者・伍鉄を主人公に据えた完全オリジナルストーリー。脚本は金沢知樹が担当し、「マーダーボール」とも呼ばれる激しい競技性や男女混合の特性、日本代表が2024年パラリンピックで金メダルを獲得した背景