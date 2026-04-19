■これまでのあらすじなぜ家族を裏切ったのかと妻が問うと、夫は「男として必要とされるのがうれしかった」と答えた。そんなことで家庭を壊そうとしたのかと、この人と一緒にいても幸せになれないと思うが、妻は娘のために再構築を選ぶ。でも、これで本当によかったのか…。【夫side STORY】一時の気の迷いから半年、家庭の空気は重いままでした。俺は本当に反省しているんです。でも、妻は俺を疑い続けているようでした。自分がい