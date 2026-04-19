30日付で現役を引退して調教助手に転身する石神深一（43）の引退式が18日、最終レース終了後の中山競馬場ウイナーズサークルで行われた。主戦を務めたJ・G1・9勝のオジュウチョウサンを管理した和田正師らから花束を贈られると、大勢のファンから盛大な拍手と歓声。最後は騎手仲間による胴上げで3回、宙を舞った。石神深は「本当にうれしいですね。いつも以上に大きな声をかけてもらい、こんなに応援してくれる人がいるんだと改