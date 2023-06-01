首都圏で小型スーパーの出店競争が激化するなか、ローソンが新しい業態として小型スーパー事業への参入を発表しました。ローソンが新たに展開するのは「Lミニマート」で、小型スーパーとして位置付け、野菜や果物に加え肉や冷凍食品の品揃えを強化します。コンビニより手頃な価格で提供し、消費者の節約志向や、日常使いの需要を取り込む狙いです。ローソン・竹増貞信社長：鮮度にこだわって、何の特徴もないのが特徴であるという