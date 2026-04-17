Hey!Say!JUMPの伊野尾慧がCUTIE STREETとまさかのコラボパフォーマンス。ファンから「違和感ない」「やりおったわ笑」など称賛の嵐が寄せられた。【映像】伊野尾慧の完璧なダンス2026年4月11日、ABEMA開局10周年を記念した生放送特番『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送された。イベントの終盤では、高校生とコラボしたアーティストによるスペシャルライブが実施