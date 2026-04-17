京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された37歳の父親が、「衝動的に首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。事件の現場となった京都・南丹市で17日朝、大きな動きがありました。警察が押収したのは安達容疑者の自宅に止まっていた黒い車。事件の重要な鍵を握るとみられます。11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件。安達容疑