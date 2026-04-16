Aladdin SoundMate Set Aladdin Xは、プロジェクターやスマホ、タブレット、PCなどと接続して使用できるスピーカー＆マイクセット「Aladdin SoundMate Set」を5月19日より発売する。価格は24,980円。 持ち運びが可能な50Wステレオスピーカーと専用マイクを組み合わせた、ポータブル型の音響セット。自宅でのカラオケ用途のほか、屋外でのパーティーやキャンプ、旅行など、