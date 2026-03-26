韓国コスメブランドTIRTIRから、人気リップ「ウォーターリズムグロウティント」の限定エディションが登場♡ルビーのように鮮やかな赤をベースに、みずみずしいロージーグロウの質感で仕上げた注目アイテムです。日常メイクに取り入れやすいカラー展開と、うるおい感たっぷりの仕上がりで、春夏のリップメイクを格上げしてくれます♪ ルビーの輝き♡限定カラー