伊佐市の湯之尾滝に今年もこいのぼりが登場しました。 伊佐市菱刈を流れる川内川上流の湯之尾滝。およそ200匹のこいのぼりが風に揺られて泳いでいます。 湯之尾滝では5月5日の「こどもの日」を前に、使われなくなったこいのぼりを市民から提供してもらい、1984年から40年以上、掲げています。 15日は伊佐市の職員らが80メートル近い幅の滝に13本のロープを渡し、こいのぼりを飾りました。 （伊佐市移住商工観