「北九州のソウルフード」で知られる資さんうどんが16日より、399円（税込）で楽しめる新商品「資たま丼」「かけおにセット※朝限定」を一部店舗にて販売する。【画像】「資さんうどん」2種の新メニュー（詳細）「資たま丼」は、資さんこだわりの“丼出汁”に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろっとした玉子と、玉ねぎの甘味、出汁をいっぱいに含んだ天かすが食欲をそそる。朝限定の「かけおにセット（かけうど