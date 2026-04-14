「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）まさかの幕切れに甲子園が静寂に包まれた。１点を追う九回１死、途中出場の小幡が巨人の守護神・マルティネスから左前打を放った。代打伏見は三振に倒れたが、２死一塁で打席に坂本。１ストライクからの２球目に小幡が二盗を試みたが、捕手の大城からのストライク送球で阻止され、試合が終了した。試合後、藤川監督は「展開的にタイガースのペースっぽくはなかったですね」と話し