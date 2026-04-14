14日朝、周南市久米にある一般住宅の敷地内で女性がサルにズボンを引っ張られました。今回、女性にけがはありませんでしたが周南市ではこの1週間でサルが人と接触する事案が4件発生しています。河野 輝記者「サルによる接触事案があった周南市久米の老郷地に来ています。こちらは住宅密集地でおとといからきょうにかけてサルを見たという目撃情報が近隣住民から多く寄せられています」周南警察署によりますと、14日午前6時40分ごろ