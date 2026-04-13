DECORTÉ（コスメデコルテ）2026年夏新作コスメ情報が到着！一人ひとりの肌と骨格を美しく魅せる『ルージュデコルテクリームグロウ』に、明るく華やかな新色（27G／28G／29G）が登場。4月16日（木）より発売されます。今回は、編集部によるリアルな口コミ・レビューつきでご紹介します。DECORTÉ（コスメデコルテ）2026年夏新作コスメDECORTÉ（コスメデコルテ）2026年夏新作コスメ『ルージュデコルテクリーム