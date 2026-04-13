ロックバンド・WANIMAのメンバー・KO-SHIN（Gt、Cho）の肉体美を再現した銅像が、熊本県天草市の「パチンコ大和」に建立された。【写真】楽しそう！銅像とWANIMAメンバーの記念写真熊本県天草市はKO-SHINとKENTA（Ba／Vo）の出身地で、パチンコ大和はバンドの原点としてファンの間では“聖地”と呼ばれている場所。もともとパチンコ店だった建物を上京前のメンバーが改装し、練習やライブを行っていた場所として知られている。