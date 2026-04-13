WANIMA・KO-SHINの“マッチョ銅像”が地元・熊本県天草市に建立
ロックバンド・WANIMAのメンバー・KO-SHIN（Gt、Cho）の肉体美を再現した銅像が、熊本県天草市の「パチンコ大和」に建立された。
【写真】楽しそう！銅像とWANIMAメンバーの記念写真
熊本県天草市はKO-SHINとKENTA（Ba／Vo）の出身地で、パチンコ大和はバンドの原点としてファンの間では“聖地”と呼ばれている場所。もともとパチンコ店だった建物を上京前のメンバーが改装し、練習やライブを行っていた場所として知られている。
銅像は、鍛え上げられたKO-SHINの肉体美を再現したもので、12日に除幕式が開催された。前日に行われたツアー『WANIMA Excuse Error TOUR 2026』天草公演のMC内でサプライズ発表されたにもかかわらず、会場となったパチンコ大和前には400人を超えるファンが集まった。
除幕式にはメンバーが登場し、銅像が披露されると、集まったファンから大きな歓声が上がった。メンバーはファンやメディアに向け、銅像建立の経緯や地元への思いを語った。
WANIMAは、3月25日にリリースされたミニアルバム『Excuse Error』を携えたツアー『WANIMA 2026 TOUR “Excuse Error”』を天草公演からスタートし、6月22日の東京・SGC HALL ARIAKE公演まで全17公演を行う。
さらに、熊本で恒例となっている主催フェス『1CHANCE FESTIVAL 2026』を9月26日、27日に開催。今年で5周年を迎える同イベントの詳細は、随時発表される予定だ。
【写真】楽しそう！銅像とWANIMAメンバーの記念写真
熊本県天草市はKO-SHINとKENTA（Ba／Vo）の出身地で、パチンコ大和はバンドの原点としてファンの間では“聖地”と呼ばれている場所。もともとパチンコ店だった建物を上京前のメンバーが改装し、練習やライブを行っていた場所として知られている。
除幕式にはメンバーが登場し、銅像が披露されると、集まったファンから大きな歓声が上がった。メンバーはファンやメディアに向け、銅像建立の経緯や地元への思いを語った。
WANIMAは、3月25日にリリースされたミニアルバム『Excuse Error』を携えたツアー『WANIMA 2026 TOUR “Excuse Error”』を天草公演からスタートし、6月22日の東京・SGC HALL ARIAKE公演まで全17公演を行う。
さらに、熊本で恒例となっている主催フェス『1CHANCE FESTIVAL 2026』を9月26日、27日に開催。今年で5周年を迎える同イベントの詳細は、随時発表される予定だ。