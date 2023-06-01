プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豆腐とオカヒジキのチャンプルー」 「箸休めに 簡単カブの塩昆布和え」 「キャベツのみそ汁」 の全3品。 豆腐にオカヒジキ、カブ、キャベツを使ったサッパリとした料理が並びます。【主菜】豆腐とオカヒジキのチャンプルー オカヒジキの歯ごたえを楽しめる一品。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：397Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ