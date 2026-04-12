杉本善徳が東京・渋谷ストリームホールにて、6年9ヶ月ぶりとなるソロ公演＜青碧を刺す＞を開催することが発表となった。2026年1月4日に日本武道館で解散公演を行ったWaiveの中心人物である杉本善徳のワンマンは11月29日(いい肉の日)に開催される。昼夜二部制で実施される同単独公演は、昼公演はライブ、夜公演はトークイベントが行われる予定だ。メロディーメーカーでありリリシストとしてWaiveを牽引した彼のサウンドが堪能可能な