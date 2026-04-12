杉本善徳が東京・渋谷ストリームホールにて、6年9ヶ月ぶりとなるソロ公演＜青碧を刺す＞を開催することが発表となった。2026年1月4日に日本武道館で解散公演を行ったWaiveの中心人物である杉本善徳のワンマンは11月29日(いい肉の日)に開催される。

昼夜二部制で実施される同単独公演は、昼公演はライブ、夜公演はトークイベントが行われる予定だ。メロディーメーカーでありリリシストとしてWaiveを牽引した彼のサウンドが堪能可能な昼公演に加え、“おしゃべりメガネ”と称される彼ならではの軽妙なトークが期待される夜公演からなる昼夜二公演は、杉本善徳の現在を多面的に提示する1日になるとのこと。

チケットの先行受付は本日4月12日21時より。なお同日より杉本善徳公式ファンクラブ“オルタナティ部Z”が発足。会員向け最速先行受付もスタートとなった。公式ファンクラブのコンテンツ詳細は現時点では明かされていないが、杉本ならではの個性を活かした内容になるとのことだ。