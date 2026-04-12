【PUNI☆MOFU ロン】 【メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット】 予約開始：4月15日11時 発売日・価格：未定 コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU ロン」を4月15日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、コトブキヤの美少女プラモデル「メガミデバイス」より、龍をモチーフにしたS型素体対