MHD モエ ヘネシー ディアジオは、アイラモルト「アードベッグ」より、2026年の祝祭「アードベッグ・デー」を象徴する限定ボトル『アードベッグ ドルチェ』を発表した。希望小売価格は19,800円。アードベッグ ドルチェ同商品は、シチリア島の甘美な酒精強化ワイン「マルサラドルチェ」の樽とバーボン樽の原酒をヴァッティングさせて誕生した。アプリコットやチョコレートを思わせる甘みと、ブランド特有の力強いスモーキーなピート