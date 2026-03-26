セリエA 25/26の第32節 トリノとベローナの試合が、4月11日22:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはアブドゥ・ハールイ（MF）、キーロン・ボウイ（FW）、ラフィク・ベルガリ（DF）らが先発に名を連ねた。 試