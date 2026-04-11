●都心ではなく多摩センターを選んだ理由 フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜)で5日に放送された「上京物語2026 前編〜新人美容師 二十歳の迷い〜」。美容師を目指して東京に出てきた若者たちの1年を追い、夢と現実のはざまで揺れる姿を映し出した。12日には「後編〜新人美容師 夢の別れ道〜」を放送。「上京物語」というタイトルでありながら、入社半年で店を辞め、帰郷する若者を追った