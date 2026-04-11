◇MLB ドジャース ８-7 レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャースタジアム)ドジャースは9回、マックス・マンシー選手のこの日3本目となるソロ本塁打でレンジャーズに劇的なサヨナラ勝ちを収めました。3点リードで迎えた9回表、ドジャースは守護神のエドウィン・ディアス投手をマウンドに送り込みます。しかし相手打線の反撃に遭い2ランを含む4安打を浴び、7-7の同点に追いつかれます。それでも9回ウラの攻撃でドラマが待っていまし