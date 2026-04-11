【ワシントン＝坂本幸信】米首都ワシントンで１０日、米国の建国２５０年を記念して日本が寄贈した桜の苗木の植樹式が開かれた。日米両政府の関係者や地元の児童らが参加し、両国の友好を願った。式典は、桜の名所として知られるポトマック川周辺で開催された。山田重夫駐米大使は「ここに立つ桜の木々は、日米にとって不朽の友情の象徴だ。新しい桜も、将来にわたって両国民を結び付けてくれることを願っている」と話した。