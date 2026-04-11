北海道・苫小牧警察署は2026年4月10日、苫小牧市光洋町に住む無職の男（67）を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。警察によりますと、男（67）は10日午前11時50分ごろ、苫小牧市木場町1丁目にあるパチンコ店で、61歳の女性客が床に置いていたパチンコ玉1611玉（6444円相当）を盗んだ疑いがもたれています。男は床に置いてあったパチンコ玉を盗み計算機で玉の数を計算した後、店の従業員に気が付かれたため店の外へと逃走しました