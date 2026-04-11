「ヤリス」より小さいトヨタ最小「新型コンパクトカー」は走りが楽しい！日本国内でトヨタのコンパクトカーといえば「ヤリス」や「アクア」がお馴染みですが、海外市場、特に欧州ではそれらよりもさらに小さなサイズのモデルが活躍しています。それこそが、トヨタの欧州部門が展開しているAセグメントのコンパクトカー「アイゴ」です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最小「新型コンパクトカー」です！（32枚）欧州の狭