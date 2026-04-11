「ヤリス」より小さいトヨタ最小「新型コンパクトカー」は走りが楽しい！

日本国内でトヨタのコンパクトカーといえば「ヤリス」や「アクア」がお馴染みですが、海外市場、特に欧州ではそれらよりもさらに小さなサイズのモデルが活躍しています。

それこそが、トヨタの欧州部門が展開しているAセグメントのコンパクトカー「アイゴ」です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最小「新型コンパクトカー」です！（32枚）

欧州の狭い路地や石畳の街並みにフィットする取り回しの良さと、個性的なデザインで長年にわたり支持を集めてきたこのアイゴですが、2025年12月15日にフルモデルチェンジを実施し新型モデルが発売されました。

さらに、年が明けた2026年1月には、TOYOTA GAZOO RacingのDNAを受け継いだスポーティグレード「GRスポーツ」も追加ラインナップされ、現地でも注目を集めています。

新型アイゴのボディサイズは全長が約3.7mと、日本の軽自動車規格（全長3.4m以下）よりは少し大きい程度。

ヤリス（全長約3.9m）よりもひと回りコンパクトに設計されています。

この絶妙なサイズ感により、交通量が多く駐車スペースも限られる欧州の都市部において、抜群の機動力を発揮するのです。

そんな新型アイゴのエクステリアは、コンパクトなボディでありながらも力強さと存在感を主張するアグレッシブなスタイリングへと進化しました。

フロントフェイスはシャープなヘッドライトと大きく口を開けたグリルが組み合わされ、見る者にスポーティな印象を与えます。

また、タイヤをボディの四隅に配置することで踏ん張り感を強調し、安定した走りを予感させるシルエットとなっています。

インテリアについても、限られた空間を最大限に活かす工夫が凝らされており、スマートフォンとの連携を強化した最新のインフォテインメントシステムや、色鮮やかなアクセントカラーを配したダッシュボードなど、若々しく遊び心のある空間を採用。

そして、今回のラインナップにおいて最大のトピックと言えるのが、先述のように2026年1月に追加された“GRスポーツ”の存在です。

トヨタのモータースポーツ活動を担うTOYOTA GAZOO Racingが知見を注ぎ込んだこのグレードは、単なる見た目だけのドレスアップにとどまらず、走りの質を一段と高める専用チューニングを実施。

外観では、空力性能を意識した専用デザインのフロントバンパーやリアディフューザーが装着され、ベースモデルとは一線を画す精悍な顔つきを手に入れています。

足元には専用デザインの大径アルミホイールが採用され、スポーティなスタンスを強調。

インテリアにも、GRのロゴがあしらわれた専用のスポーツシートや、レッドステッチが施された本革巻きステアリングホイールなどが採用され、ドライバーのスポーツマインドを刺激する空間が構築されています。

さらに、GRスポーツの真骨頂である走行性能に関しても手が加えられました。

専用のサスペンションチューニングが施されたことで、コーナリング時のロールが抑えられ、よりダイレクトでシャープなハンドリングを実現。

搭載される1リッターの直列3気筒エンジンは、軽量な車体と相まって、ストップアンドゴーの多い市街地から郊外のワインディングロードまで、キビキビとした軽快な走りを提供します。

現在、この新型アイゴおよび新型アイゴGRスポーツは、欧州などの海外市場をメインターゲットとして展開されており、日本国内への導入については公式なアナウンスはありません。

しかし、日本の狭い道路環境においても、この扱いやすいボディサイズと、GRスポーツが持つ本格的なスポーティテイストは非常に魅力的に映ります。

使い勝手の良いコンパクトカーでありながら、運転する楽しさも妥協しない新型アイゴが、もし日本市場に投入されれば、多くのクルマ好きから熱烈な歓迎を受けるモデルとなる可能性は十分にありえるでしょう。