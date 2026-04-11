元TOKIO・城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙（30）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。家族旅行の思い出を複数枚公開した。【写真】「ファッション可愛い」元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙が公開した、家族旅行ショット投稿では「家族旅行の思い出」とつづり、「久々の海外旅行はシンガポールに行きました」と報告。海外旅行について「海外は言語の壁もあり、インドア派の私は結構躊躇してしまうんですけど子連れで