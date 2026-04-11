docomoスマホ「arrows We2 F-52E」がAndroid 16に！NTTドコモは9日、同社が「2024年夏モデル」として2024年8月に発売した5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「arrows We2 F-52E」（FCNT製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年4月9日（木）より提供開始したとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話ネットワーク（5G・4