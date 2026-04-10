本日の日経平均株価は、米株高や値がさ株中心に買いが優勢となり、前日比1028円高の5万6924円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料となったオ}