本日の【上場来高値更新】 ローツェ、ファストリなど40銘柄
本日の日経平均株価は、米株高や値がさ株中心に買いが優勢となり、前日比1028円高の5万6924円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料となったオーナンバ <5816> [東証Ｓ]、半導体関連装置の受注拡大で今期は大幅増益を見込むローツェ <6323> [東証Ｐ]、26年8月期業績予想及び配当予想を上方修正したファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6282> オイレス 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6794> フォスター 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料となったオーナンバ <5816> [東証Ｓ]、半導体関連装置の受注拡大で今期は大幅増益を見込むローツェ <6323> [東証Ｐ]、26年8月期業績予想及び配当予想を上方修正したファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6282> オイレス 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6794> フォスター 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
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