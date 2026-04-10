　本日の日経平均株価は、米株高や値がさ株中心に買いが優勢となり、前日比1028円高の5万6924円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料となったオーナンバ <5816> [東証Ｓ]、半導体関連装置の受注拡大で今期は大幅増益を見込むローツェ <6323> [東証Ｐ]、26年8月期業績予想及び配当予想を上方修正したファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム　ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4549> 栄研化　　　　東Ｐ　医薬品
<4691> ワシントンＨ　東Ｓ　サービス業
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5801> 古河電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5816> オーナンバ　　東Ｓ　非鉄金属
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6282> オイレス　　　東Ｐ　機械
<6323> ローツェ　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械

<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6794> フォスター　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7425> 初穂商事　　　東Ｓ　卸売業
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<8051> 山善　　　　　東Ｐ　卸売業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース