沖縄・キャンプ瑞慶覧日米両政府が、沖縄県の米軍キャンプ瑞慶覧にある居住エリア「喜舎場住宅地区」（北中城村）の一部返還で近く正式合意する方針であることが10日、政府関係者への取材で分かった。面積は約5ヘクタール。防衛省は住宅をキャンプ内の代替地へ移設する作業を進めており、完了次第返還される。今月中旬に開催される外務、防衛担当者による日米合同委員会で合意する。2013年に日米が公表した沖縄本島の米軍嘉手