高市早苗首相はどのような政治家か。農政アナリストの山下一仁さんは「農業政策を見れば、既得権者重視の政治家であることは明らかだ。同じ安倍晋三氏の弟子でありながら、稲田朋美元政調会長とはこうも違う」という――。写真提供＝共同通信社初閣議を終え記念写真に納まる（後列左から）丸川珠代五輪相、高市早苗総務相、稲田朋美防衛相＝2016年8月3日夜、首相官邸 - 写真提供＝共同通信社■高市内閣VS.自民党久しぶりに“懐かし