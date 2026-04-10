ABEMAの人気アナウンサー・瀧山あかねアナの何気ない投稿が、思わぬ“炎上”状態となっている。発端となったのは、4月9日に更新されたXでの1枚だ。瀧山アナは《お鮨たくさん食べた日》とコメントを添えて、写真を投稿。しかし、その内容に違和感を覚えるユーザーが続出した。「瀧山アナは、親しみやすいキャラクターと自然体のSNS発信で人気をあつめる一方、その“余白のある投稿スタイル”が、ときに思わぬ憶測やツッコミを呼