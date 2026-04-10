東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が、道交法違反容疑で、ものまねタレント長州小力（54）を捜査しているとの一部報道を受け、SNS上では大きな反響が寄せられている。報道によると、所持していた免許証の有効期限は約2カ月前に切れていたという。小力は「信号を確認しなかった」「期限が切れていたのは知っていたが、仕事のため運転した」と話しているという。警視庁は容疑が固まり次第、書類送検する