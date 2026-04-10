高齢化や人口減少に伴う担い手、資金不足の影響から、文化財保全を取り巻く環境も厳しさを増している。文化財修理の現状と修復技術の最前線にスポットを当てた特別展「文化財よ、永遠に2026―次代につなぐ技とひと」が泉屋博古館（京都市左京区）で開かれている。公益財団法人住友財団による文化財維持・修復事業助成の成果を一堂に紹介するもので、展示替えを行いながら3期にわたって開催する。6月28日（日）まで。泉屋博古館入