福岡県飯塚市の飯塚ロータリークラブ（RC、松隈隆和会長）は7日、飯塚国際車いすテニス大会の協賛金として71万円を寄付した。同市片島のパドドゥ・ル・コトブキであったRC合同例会で、松隈会長が大会の前田恵理会長に目録を手渡した。