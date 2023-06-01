プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「甘辛でご飯がススム！絹ごし豆腐の卵とじ丼」 「鶏ささ身とセロリの塩和え」 「アサリと菜の花のお吸いもの」 の全3品。 豆腐がメインの丼に、サッパリとした和えもの、アサリのお吸い物を添えた和献立。【主食】甘辛でご飯がススム！絹ごし豆腐の卵とじ丼 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：803Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田