【今日の献立】2026年4月10日(金)「甘辛でご飯がススム！絹ごし豆腐の卵とじ丼」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「甘辛でご飯がススム！絹ごし豆腐の卵とじ丼」 「鶏ささ身とセロリの塩和え」 「アサリと菜の花のお吸いもの」 の全3品。
豆腐がメインの丼に、サッパリとした和えもの、アサリのお吸い物を添えた和献立。
【主食】甘辛でご飯がススム！絹ごし豆腐の卵とじ丼
調理時間：15分
カロリー：803Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
片栗粉 適量 サラダ油 大さじ3~4
玉ネギ 1/4個
＜合わせだし＞
酒 大さじ1
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2.5
だし汁 100ml
溶き卵 3個分
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
ミツバ (刻み)大さじ2
2. 絹ごし豆腐に片栗粉を薄くまぶす。サラダ油をフライパンで中火で熱し、絹ごし豆腐を並べ入れ、途中で返しながら両面をカリッと焼く。
3. 余分な油はキッチンペーパーで拭き取り、(1)を加えてトロミがつくまで煮る。
4. 溶き卵をまわし入れ、大きく混ぜて半熟に火を通して火を止める。ご飯をよそった丼にのせ、ミツバを飾る。
【副菜】鶏ささ身とセロリの塩和え
セロリの風味を楽しめる一品。
調理時間：15分
カロリー：69Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
セロリ (根元の方)1/2本 塩 小さじ1/4(セロリのg数の1%)
セロリは筋を引いて繊維を断つように薄切りにし、塩適量をからめてしんなりするまで置き、水気を拭き取る。
【スープ・汁】アサリと菜の花のお吸いもの
春を感じるお吸い物です。
調理時間：15分
カロリー：45Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
酒 大さじ2
水 250ml
昆布 2g
みそ 小さじ1
菜の花 1/2束
塩 少々
2. 貝が開いたらみそを溶き入れ、菜の花を加え、煮たつ直前で火を止めて器によそう。
豆腐がメインの丼に、サッパリとした和えもの、アサリのお吸い物を添えた和献立。
【主食】甘辛でご飯がススム！絹ごし豆腐の卵とじ丼
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：803Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）絹ごし豆腐 1丁
片栗粉 適量 サラダ油 大さじ3~4
玉ネギ 1/4個
＜合わせだし＞
酒 大さじ1
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2.5
だし汁 100ml
溶き卵 3個分
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
ミツバ (刻み)大さじ2
【下準備】絹ごし豆腐は厚さ半分に切り、キッチンペーパーで包んで水気をきって12等分にする。玉ネギは縦薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料、玉ネギを入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、蓋をして3分煮て火を止める。
©Eレシピ
2. 絹ごし豆腐に片栗粉を薄くまぶす。サラダ油をフライパンで中火で熱し、絹ごし豆腐を並べ入れ、途中で返しながら両面をカリッと焼く。
©Eレシピ
3. 余分な油はキッチンペーパーで拭き取り、(1)を加えてトロミがつくまで煮る。
©Eレシピ
4. 溶き卵をまわし入れ、大きく混ぜて半熟に火を通して火を止める。ご飯をよそった丼にのせ、ミツバを飾る。
©Eレシピ
【副菜】鶏ささ身とセロリの塩和え
セロリの風味を楽しめる一品。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：69Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏ささ身 2本 酒 大さじ1
塩 少々
セロリ (根元の方)1/2本 塩 小さじ1/4(セロリのg数の1%)
【下準備】鶏ささ身は筋を引き、酒を加えて沸かした湯に入れて火を止め、余熱で火を通す。
©Eレシピ
セロリは筋を引いて繊維を断つように薄切りにし、塩適量をからめてしんなりするまで置き、水気を拭き取る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鶏ささ身は熱ければ冷水に放って粗熱を取り、手で細く裂いて塩少々をまぶし、セロリと和えて器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】アサリと菜の花のお吸いもの
春を感じるお吸い物です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：45Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）アサリ (砂出し)10~12粒
酒 大さじ2
水 250ml
昆布 2g
みそ 小さじ1
菜の花 1/2束
塩 少々
【下準備】アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。菜の花は塩ゆでして冷水に放ち、水気を絞って長さ2〜3等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にアサリ、酒、水、昆布を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、昆布を取り出す。
©Eレシピ
2. 貝が開いたらみそを溶き入れ、菜の花を加え、煮たつ直前で火を止めて器によそう。
©Eレシピ