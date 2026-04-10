プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「甘辛でご飯がススム！絹ごし豆腐の卵とじ丼」 「鶏ささ身とセロリの塩和え」 「アサリと菜の花のお吸いもの」 の全3品。
豆腐がメインの丼に、サッパリとした和えもの、アサリのお吸い物を添えた和献立。

【主食】甘辛でご飯がススム！絹ごし豆腐の卵とじ丼


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調理時間：15分
カロリー：803Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1丁
  片栗粉  適量 サラダ油  大さじ3~4
玉ネギ  1/4個
＜合わせだし＞
  酒  大さじ1
  砂糖  大さじ2
  しょうゆ  大さじ2.5
  だし汁  100ml
溶き卵  3個分
ご飯  (炊きたて)丼2杯分
ミツバ  (刻み)大さじ2

【下準備】

絹ごし豆腐は厚さ半分に切り、キッチンペーパーで包んで水気をきって12等分にする。玉ネギは縦薄切りにする。

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【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料、玉ネギを入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、蓋をして3分煮て火を止める。

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2. 絹ごし豆腐に片栗粉を薄くまぶす。サラダ油をフライパンで中火で熱し、絹ごし豆腐を並べ入れ、途中で返しながら両面をカリッと焼く。

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3. 余分な油はキッチンペーパーで拭き取り、(1)を加えてトロミがつくまで煮る。

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4. 溶き卵をまわし入れ、大きく混ぜて半熟に火を通して火を止める。ご飯をよそった丼にのせ、ミツバを飾る。

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【副菜】鶏ささ身とセロリの塩和え
セロリの風味を楽しめる一品。

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調理時間：15分
カロリー：69Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏ささ身  2本   酒  大さじ1
塩  少々
セロリ  (根元の方)1/2本   塩  小さじ1/4(セロリのg数の1%)

【下準備】

鶏ささ身は筋を引き、酒を加えて沸かした湯に入れて火を止め、余熱で火を通す。

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セロリは筋を引いて繊維を断つように薄切りにし、塩適量をからめてしんなりするまで置き、水気を拭き取る。

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【作り方】

1. 鶏ささ身は熱ければ冷水に放って粗熱を取り、手で細く裂いて塩少々をまぶし、セロリと和えて器に盛る。

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【スープ・汁】アサリと菜の花のお吸いもの
春を感じるお吸い物です。

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調理時間：15分
カロリー：45Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

アサリ  (砂出し)10~12粒
  酒  大さじ2
  水  250ml
  昆布  2g
みそ  小さじ1
菜の花  1/2束
  塩  少々

【下準備】

アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。菜の花は塩ゆでして冷水に放ち、水気を絞って長さ2〜3等分に切る。

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【作り方】

1. 鍋にアサリ、酒、水、昆布を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、昆布を取り出す。

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2. 貝が開いたらみそを溶き入れ、菜の花を加え、煮たつ直前で火を止めて器によそう。

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