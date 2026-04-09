日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）に収録される、ひなた坂46（アンダーメンバーの呼称）による共通カップリング曲「Empty」のフォーメーションが解禁された。【写真】日向坂46「7回目のひな誕祭」17thシングルフォーメーション＆パフォーマンスをサプライズ披露これはグループ公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で公開された動画内で発表されたもので、四期生・平岡海月が初めてセンターを務め