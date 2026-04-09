日向坂46、17thシングル“ひなた坂46”センターは平岡海月
日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）に収録される、ひなた坂46（アンダーメンバーの呼称）による共通カップリング曲「Empty」のフォーメーションが解禁された。
【写真】日向坂46「7回目のひな誕祭」 17thシングルフォーメーション＆パフォーマンスをサプライズ披露
これはグループ公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で公開された動画内で発表されたもので、四期生・平岡海月が初めてセンターを務めることも明らかとなった。
さらに、4月5日に神奈川県・横浜スタジアムで開催された周年ライブ「7回目のひな誕祭」では、「17th Single ひなた坂46LIVE」を6月16日、17日に開催することも発表。四期生と五期生のみで同ライブを実施するのは初となる。
グループ最年長となった平岡が、今作のひなた坂46をどのように牽引していくのか、注目が集まりそうだ。
ひなた坂46「Empty」フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）蔵盛妃那乃、大田美月、竹内希来里、坂井新奈、下田衣珠季
（2列目左から）鶴崎仁香、平尾帆夏、石塚瑶季、小西夏菜実、佐藤優羽
（1列目左から）高井俐香、平岡海月、山下葉留花
【写真】日向坂46「7回目のひな誕祭」 17thシングルフォーメーション＆パフォーマンスをサプライズ披露
これはグループ公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で公開された動画内で発表されたもので、四期生・平岡海月が初めてセンターを務めることも明らかとなった。
さらに、4月5日に神奈川県・横浜スタジアムで開催された周年ライブ「7回目のひな誕祭」では、「17th Single ひなた坂46LIVE」を6月16日、17日に開催することも発表。四期生と五期生のみで同ライブを実施するのは初となる。
グループ最年長となった平岡が、今作のひなた坂46をどのように牽引していくのか、注目が集まりそうだ。
ひなた坂46「Empty」フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）蔵盛妃那乃、大田美月、竹内希来里、坂井新奈、下田衣珠季
（2列目左から）鶴崎仁香、平尾帆夏、石塚瑶季、小西夏菜実、佐藤優羽
（1列目左から）高井俐香、平岡海月、山下葉留花