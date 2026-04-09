9日、サンフレッチェ広島アンバサダーの森粼浩司さんが、スマートフォンの安全な利用を呼びかける「スマホあんしん利用 広報大使」に委嘱されました。 「スマホあんしん利用 広報大使」の委嘱は、中国総合通信局が進めるスマートフォンの安全利用に関する啓発活動の一環として行われ、森粼さんには委嘱状が手渡されました。 総務省では、スマートフォンを利用する際の不審な情報への注意