フジテレビの動画配信サービス・FODでは、堀海登と佐藤友祐がW主演を務める実写BLドラマ『フェイクファクトリップス』を、23日24時から独占先行配信(以降、毎週木曜24:00最新話先行配信)。BSフジでは30日24時から放送開始する。 『フェイクファクトリップス』原作は、シリーズ累計45万部を突破した末広マチの同名コミック。仕事はできるのに恋愛スキルは高校生以下という大人2人による“ウブきゅんラブバトル”が支持を集める人気