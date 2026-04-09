【台風発生へ】熱帯低気圧が発達する見込み 気象庁 トラック諸島近海にある「熱帯低気圧」が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。日本の南に進むおそれがあるため、今後気象庁から発表される最新情報に注意してください。 [熱帯低気圧情報] ▼9日（木）午前9時現在 中心気圧 1002hpa 最大風速 15ｍ 最大瞬間風速 23ｍ 進路 西北西 時速20キロメートル 位置 トラック諸島近海 中心 北緯9.0度 東経