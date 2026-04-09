【台風発生へ】熱帯低気圧が発達する見込み 気象庁

トラック諸島近海にある「熱帯低気圧」が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。日本の南に進むおそれがあるため、今後気象庁から発表される最新情報に注意してください。

[熱帯低気圧情報]

▼9日（木）午前9時現在

中心気圧 1002hpa

最大風速 15ｍ

最大瞬間風速 23ｍ

進路 西北西 時速20キロメートル

位置 トラック諸島近海

中心 北緯9.0度 東経152.2度

雨風シミュレーション10日（金）～19日（日）

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が、「サイパン」や「グアム」の南に現れ、「反時計回りの渦」はだんだんと勢力を強め、西から北へと進路を変えそうです。１８日（土）頃には「沖縄の南」に達する予想です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。こ

の「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報「９日（木）から１５日（水）」

週間予報を『各都道府県につき５都市』ずつ画像で掲載しています。１２日（日）にかけて、発達した低気圧の影響で北日本は荒れた天気となり、低気圧の発達の程度によっては大雨となるおそれがあります。画像でご覧ください。

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