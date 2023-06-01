5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕、タレントの横澤夏子が、9日から放送されるアース製薬『アース OH!ノーマット』新CMにCMキャラクターとして出演する。横山と横澤が蚊を退治する “撃退成分”になりきり、蚊に対する不満を“イヤーな感じ”でコミカルに表現する姿が描かれる。【動画】横山裕が“イヤーな感じ”で蚊を撃退する新ＣＭ『アース OH!ノーマット』の特長である360°スリットから、蚊を駆除する撃退成分に扮した